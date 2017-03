Admission post-bac (APB) : que faire si vous ne vous êtes pas inscrit(e) dans les temps ?

Vous êtes en Terminale et vous souhaitez vous inscrire dans le supérieur. Pour la plupart des formations, vous devez impérativement passer par le portail des Admissions post-bac (APB) pour vous inscrire. La procédure comporte différentes étapes avec des dates butoirs. Vous aviez jusqu'à ce lundi 20 mars, 18 heures, pour vous inscrire et saisir vos vœux. Si vous l'avez bien fait, vous avez ensuite jusqu'au 2 avril pour éventuellement en supprimer certains et jusqu'au 31 mai pour en modifier l'ordre. Si ce n'est pas le cas, rassurez-vous, il existe des solutions pour vous éviter de vous tourner les pouces à la rentrée.