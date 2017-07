Admission Post Bac : "Qu’il fasse quelque chose", on a retrouvé le bachelier sans fac qui interpelle Macron

Dans cette même tribune, le jeune homme s’adresse directement au président de la République : "Monsieur Macron, ne laissez pas partir vos jeunes de France à cause d'un algorithme !". Durant sa campagne, Emmanuel Macron a qualifié lui-même la plateforme d’inscription "anxiogène" et a promis des améliorations et plus de transparence. "Qu’il fasse quelque chose pour les 87.000 personnes. Si j’ai un peu les moyens de partir, ce n’est pas le cas pour tous", nous répond Tancrède.





"J’ai grandi dans une famille où on m’a dit travaille bien et tu feras ce que tu veux. Elle est aussi déçue. Les valeurs de mon pays, la méritocratie et l’égalité des chances, ne sont pas respectés. C’est qu’il y a un problème".