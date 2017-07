APB 2017 : plus de 65.000 jeunes n’ont toujours pas d’affectation pour la rentrée

Y sont proposées des places vacantes tout au long de l'été, les jeunes doivent donc consulter très régulièrement APB et postuler sans attendre dès qu'une proposition les intéresse. Un total de 187.000 places, en filières sélectives et non sélectives, y sont disponibles.





Le ministère précise par ailleurs que parmi les plus de 65.000 candidats figurent toujours ceux qui auraient trouvé une place hors APB mais qui ne sont pas désinscrits de la plateforme.





La plateforme APB est vivement critiquée pour laisser des milliers de jeunes sans affectation, une situation qualifiée d’”énorme gâchis” par la ministre de l’Enseignement supérieure, Frédérique Vidal. Une vaste concertation avec les acteurs de l'enseignement supérieur a débuté lundi pour "trouver rapidement des solutions pour la rentrée 2018".