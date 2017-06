APB 2017 : "Merci de jouer ma vie au loto" : la deuxième phase d'admission irrite les futurs bâcheliers

Ils n'ont pas eu plus de chances lors de la 2nde vague. Ce lundi s'ouvrait la deuxième phase de la procédure APB (Admission post-bac) qui permet aux lycéens d'exprimer leurs voeux d'études supérieures. Et avec elle, un vent d'espoir. Mais nombreux sont les futurs bacheliers insatisfaits à partager leur expérience malheureuse sur les réseaux sociaux.





En cause ? La situation est restée inchangée depuis la première phase de résultats et génère un stress qui peut parfois plus prononcé dépassé celui provoqué l'attente des résultats du bac.





"Le système APB va me rendre fou, attendre trois semaines cette deuxième phase pour revoir 'liste d'attente'", regrette ainsi un lycée sur Twitter. Un autre préfère en rire : "Ptdddddrrr, mais j'ai retrouvé ma liste pareil qu'au 8 juin, c'est une blague."





Comme ces derniers, les candidats qui attendaient d'être fixés sur leur sort, avaient rendez-vous sur la plateforme du ministère de l'Education à 14 heures pour découvrir lequel de leur vœu sera exaucé en septembre prochain, grâce au jeu des désistements et des premiers choix. Verdict ? Toujours aucun, pour l'heure.