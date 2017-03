APB - Vous ne savez pas quels voeux formuler ? Les conseils d'une spécialiste pour y voir plus clair

Si vous faites partie des nombreux jeunes, lycéens ou non, qui ne savent pas quelles études suivre ni quel métier exercer plus tard, rien ne sert de se perdre sur le site admission post-bac en espérant que l'inspiration viendra d'elle-même. À quelques jours de la clôture des voeux, LCI est allé à la rencontre de Clothilde Hanoteau, spécialiste de l'orientation au magazine L'Étudiant. Présente au Salon de L'Étudiant 2017 à Paris, elle donne cinq conseils pour en savoir plus sur soi-même.