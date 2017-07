Autiste non-verbal, il a obtenu son bac

Nicolas Le Blet, 17 ans, fait la fierté de sa mère. Atteint d’autisme non-verbal (lorsque la personne ne parle pas ou n’a pas un langage fonctionnel), le jeune rennais vient en effet d’obtenir son baccalauréat filière scientifique. Passé par le rattrapage - "il est long à taper, cela le fatigue. En histoire-géographie, il n’a pas eu le temps de faire la seconde partie", décrit sa mère Laurence -, le nouveau bachelier a choisi la fac de physique pour continuer ses études.





"Nicolas est allé en filière scientifique, car c’est plus simple d’écrire en mathématiques et en physique", explique sa mère à Ouest France. "Il est très ouvert et dévore ses cours. Comme les autistes non-verbaux, c’est une machine à apprendre". Au nombre de ses passions, l’économie et l'histoire de la Shoah y figure en bonne position. La musique, aussi. Il apprend à jouer du piano via le logiciel Skype. "Nicolas aime beaucoup le son. Ce sera peut-être une voie d’orientation", anticipe Laurence.