Bac 2017 : découvrez les résultats pour l'académie de Caen (S, ES, L, STMG, techno, bac pro)

Cris de joie, ouf de soulagement, embrassades, pleurs... Chaque année c'est le même spectacle quand, après une attente parfois interminable, les lycéens découvrent s'ils ont ou non décroché le fameux sésame. "Le bac svp !", "je suis plus stressé pour les résultats que le bac en lui même", pouvait-on lire dès mardi sur twitter, où le mot dièse "résultatsbac2017" faisait partie des plus utilisés. Pour l'académie de Caen, ces résultats sont attendus à partir de 10 heures dans vos centres d'examen et sur LCI.





Pour les consulter sans avoir à bouger, vous pouvez cliquer sur le lien ci-dessous.





>> Les résultats de l'académie de Caen (toutes filières) <<





Vous n'avez qu'à indiquer l'académie de votre choix pui renseigner votre filière et votre nom pour accéder à vos résultats. Vous pouvez aussi voir ceux de vos amis (ou ennemis) en procédant de la même manière.