Bac 2017 : les résultats sont tombés pour l'académie de Lyon (S, ES, L, STMG, techno, bac pro)

Si vous avez passé votre bac dans l'académie de Lyon vous avez la chance ! Vous avez connu le dénouement avant la plupart des lycéens français. Vos résultats ont en effet été mis en ligne dès 8h30 ce mercredi 5 juillet.





Pour les avoir le plus vite possible sans se déplacer, vous pouvez les consulter sur le site de LCI. En cliquant sur le lien ci-dessous vous n'aurez qu'à sélectionner l'académie de Lyon puis renseigner votre filière et votre nom pour accéder à votre page.





>> Les résultats de l'académie de Lyon (toutes filières) <<





Vous y verrez si vous avez votre diplôme, une mention, si vous êtes aux rattrapages ou recalé(e). Vous pouvez aussi regarder (en toute discrétion) les résultats de vos camarades.