Perpignan : deux ans après être arrivé en France, il obtient 19,26 au bac

Les premiers contacts avec le système éducatif français ne sont pas faciles pour Felipe. La barrière de la langue est compliquée à passer. Son niveau à la fin de sa première n’est pas jugé assez bon pour se présenter aux épreuves anticipées de français. Alors, il décide "de redoubler et de continuer en filière économique et sociale". Résultat, un 20/20 à l’oral de français un an plus tard. Malgré cette réussite, la filière ES n’attire pas autant Felipe que le parcours scientifique. Retour donc à ses premiers amours. "Beaucoup de profs me l’ont déconseillé, mais les mathématiques m’ont trop manqué".





Un choix finalement payant, avec ce 19,26 de moyenne. La suite, c'est à Paris qu'elle se passe maintenant pour Felipe. Une double licence l’attend, à Sciences Po et la Sorbonne. "Pour ne pas abandonner les maths", souligne-t-il.





