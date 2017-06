Bac 2017 : une élève voilée dénonce des fouilles abusives avant le passage de son épreuve

En sortant de ses épreuves du bac, Randa s’est rendue, comme beaucoup d’autres de ses camarades, sur les réseaux sociaux. Pourtant, le teneur de ses tweets n’a rien à voir avec ceux qui foisonnent sur Twitter, accompagnés du hashtag #bac2017. En classe de première, la jeune fille qui passait ses examens voilée a dénoncé le 19 juin dans une série de tweets des fouilles abusives avant son entrée dans la salle d’examen.





Inscrite dans un lycée hors contrat autorisant le port du voile, le lycée Méo high school (MHS), elle a été convoquée au lycée Victor Hugo, un établissement public du IIIe arrondissement de Paris. La lycéenne explique avoir été obligée de quitter la salle pour une fouille corporelle alors que l’épreuve était sur le point de commencer. Elle et d’autres filles voilées provenant de son établissement ont dû "retirer les voiles" et détacher leurs cheveux pour les secouer, "retirer les gilets" et "soulever les robes pour vérifier les jambes et les fesses". Une situation qu’elle qualifie d’humiliante, "sachant que personne d’autre n’a été fouillé malgré gilets, vestes, cheveux attachés, sarouels et robes".