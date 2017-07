Bac 2017 : que faire après une terminale S ?

► Intégrer une grande école

Souvent plus doués que les autres en mathématiques, les élèves de série S ont un avantage certain pour intégrer les grandes écoles d'ingénieurs ou de commerce. Les concours très relevés de ces écoles, notamment sur les questions de maths, seront ainsi plus à la portée des scientifiques, surtout s'ils ont fait une prépa avant.





RÉSULTATS DU BAC >> Cliquez ici pour accéder à vos résultats





► Se spécialiser

Mettre à profit ses deux années d'études scientifiques en choisissant une filière supérieure du même type peut-être un choix très intéressant. Attention tout de même, les facultés de médecine sont extrêmement compliquées et concurrentielles, elles découragent d'ailleurs bon nombre d'étudiants qui s'y essayent. Mieux vaut donc être très motivé.





► Choisir ce qui vous plait vraiment

On peut avoir fait S sans nécessairement vouloir être médecin ou chercheur. À ce titre, la filière S présente l'avantage de ne fermer aucune porte, vous permettant de partir dans des études de droit comme dans un cursus littéraire ou de communication. Mais il faut quand même être capable de savoir écrire autre chose que des équations.