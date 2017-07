Bac 2017 : que faire avec un bac ES ?

► Grandes écoles et prépas

En toute logique, le choix des élèves de série ES se porte souvent sur les écoles de commerce. Très sélectives à l'entrée pour les meilleures d'entre elles, elles nécessitent généralement de passer par l'étape classe préparatoire pour pouvoir faire bonne figure aux concours. Vous l'imaginez bien, il faudra prévoir un budget non-négligeable pour les frais de scolarité.

► Les DUT et BTS

Si les écoles de commerce ne sont pas votre tasse de thé, et on peut le comprendre, plusieurs DUT et BTS offrent des formations intéressantes et même bien vues, notamment en gestion. Un bon moyen d'assurer un premier diplôme niveau bac + 2 avant de continuer vos études à la fac ou dans une école spécialisée.