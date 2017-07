Bac 2017 : le meilleur bachelier de France obtient 21,24 de moyenne, mais comment est-ce possible ?

Tout est en fait histoire de coefficient. Les options facultatives (jusqu’à deux autorisées) et les TPE (Travaux pratiques encadrés) permettent d'engranger des points sans risquer d'en perdre. Seuls ceux au-dessus de la moyenne comptent en effet. Grâce à leurs coefficients, ces matières peuvent faire cumuler aux candidats jusqu’à 60 points supplémentaires. Cela représente près de deux points sur la note finale, rapportée sur 20.





Par exemple, si un élève obtient 20 sur 20 à son option latin, coefficient 3, il récupère 30 points de plus. S’il a aussi 20 sur 20 en arts plastiques, coefficient 2, il récolte 10 points bonus. Et s’il décroche en plus un 20 sur 20 en TPE, il gagne encore 20 points de plus. Soit un total de 60 points. Même si le brillant élève n'obtient que 10 sur 20 dans une autre matière obligatoire, il ne perdra aucun point. Évidemment, il n'en gagnera pas non plus.