Bac 2017 : découvrez les premiers résultats des sessions de rattrapage

Mercredi 5 juillet, de nombreux lycéens ont sauté de joie en découvrant les résultats du bac. D'autres au contraire, environ 20%, ont découvert avec déception qu'ils étaient "admis au second groupe". Autrement dit, aux rattrapages car ils avaient eu entre 8 et 10 de moyenne générale. Ils ont dû se replonger bon an mal an dans les révisions. Objectif : jouer leur dernière carte pour tenter d’obtenir le précieux diplôme.