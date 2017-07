Bac 2017 : tous les résultats pour l'académie de Dijon (S, ES, L, STMG, techno, bac pro)

Lirez-vous admis(e) à côté de votre nom ? Vous pouvez le savoir depuis ce mercredi 5 juillet 2017 sur le site de LCI.





Pour accéder à l'ensemble des résultats, cliquez sur le lien ci-dessous. Rendez-vous sur notre carte interactive et choisissez votre académie. Ensuite, choisissez votre filière et votre nom et découvrez ainsi si vous avez votre diplôme, une mention, si vous êtes aux rattrapages ou bien recalé(e).





>> Les résultats de l'académie de Dijon (toutes filières) <<





Vous pouvez aussi (en toute discrétion) regarder les résultats de vos amis... et ennemis. La procédure est la même : filière et nom. Vous pouvez même consulter les résultats des autres académies.