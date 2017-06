Bac 2017 : découvrez les sujets et les corrigés de SVT

Ils ont terminé en beauté. Pour leur dernière épreuve, les terminales S ont passé les SVT, les Sciences de la vie et de la Terre. Et il a fallu tout donner, car elle vallait un coefficient 6 en obligatoire et 8 en spécialité. Les candidats ont eu 3h30 pour faire le sujet. La première partie était une question de synthèse et un QCM, la deuxième était composée de deux exercices d'analyse de documents. Les correcteurs attendent de voir dans les copies une réponse bien structurée et illustrée pour la synthèse. Quant aux exercices d'analyse, l'écueil est de vouloir réciter son cours.





Découvrez dès à présent les sujets et les corrigés.