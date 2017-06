Bac technologique 2017 : le sujet de l'épreuve de LV1 espagnol repassée par près de 18.000 élèves

On prend les mêmes et on recommence. Les 17.889 candidats du bac technologique qui planchaient lundi sur leur sujet d’espagnol LV1 ont repassé leur épreuve ce vendredi après-midi. En cause, un sujet déjà distribué en septembre 2016 lors d’une session de rattrapages. Il est désormais plus facile de comprendre pourquoi beaucoup d'élèves se vantaient sur les réseaux sociaux d'avoir amplement réussi leur examen.