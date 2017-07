Brevet 2017 : les résultats pour l'académie de Martinique

Le brevet, c'est terminé pour cette année. Les élèves, qui ont passé leurs épreuves le 29 et 30 juin dernier, peuvent découvrir dès à présent leurs résultats, publiés par l'académie de Martinique ce mercredi. Ils étaient attendus mardi mais sont arrivés un jour plus tard. Ils sont à retrouver sur notre carte interactive. Les différentes épreuves passées n'étaient notées que sur un coefficient 2. Le plus important étant le contrôle continu, effectué tout au long de l'année.





Pour rappel, les mentions sont attribuées ainsi : "assez bien" pour un total égal ou supérieur à 420 ; "bien" pour un total égal ou supérieur à 490 ; "très bien" pour un total égal ou supérieur à 560 sur 700. L’année dernière 87,3% des élèves avaient décroché leur brevet. Un taux de réussite record. Sur les 815.000 candidats, 57% avaient obtenu une mention, dont 12,5% une mention très bien.