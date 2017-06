Brevet 2017 : découvrez les sujets et les corrigés des épreuves de physique-chimie et de SVT

Après l'épreuve de mathématiques ce jeudi 29 juin après-midi, les collégiens se sont attelés à la physique-chimie et aux sciences et vie de la Terre (SVT). En une heure, les 833.000 candidats inscrits au brevet ont dû répondre aux exercices des deux épreuves, qui avaient toutes deux pour thématique l'énergie. Pour cette épreuve scientifique, les correcteurs attendent des réponses courtes mais claires et comportant le vocabulaire adapté. Découvrez dans cet article le sujet distribué ainsi que son corrigé.





Vendredi, les élèves devront se confronter à l'épreuve d'histoire-géographie et de français. Les deux dernières épreuves du brevet. L'année dernière, le taux de réussite s'était élevé à 87,3%.