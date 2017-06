BREVET 2017 - Feriez-vous moins de fautes qu'un élève de 3e ? Testez vous avec la dictée de l'épreuve de français

Après avoir planché sur l'histoire-géographie et l'éducation civique ce jeudi matin, les élèves de troisième ont passé leur épreuve de français. Dernière épreuve de ce brevet, elle est notée sur un coefficient 2. En trois heures, les collégiens ont dû répondre à diverses questions, faire un travail de réécriture, s'essayer au sujet d'invention et réaliser la traditionnelle dictée. Cette année, les organisateur de l'épreuve ont choisi un extrait du livre Les Vraies Richesses de Jean Giono, édité en 1936. Un texte sans piège ni difficultés auquel nous vous proposons de vous confronter. Demandez à l'un de vos proches de vous faire la lecture et... comptez vos fautes.