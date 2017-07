Brevet 2017 : les résultats pour l'académie de Rennes

Les collégiens ont passé il y a une semaine le premier examen de leur scolarité : le brevet. Sur deux jours, ils ont planché sur les mathématiques, la physique et les SVT, l'histoire-géographie, l’éducation civique et le français. Autant d’examens qui venaient compléter le contrôle continu effectué tout au long de l’année. Ce vendredi, l’académie de Rennes, qui comprends les collèges des départements des Côtes-d’Armor, du Finistère, de l’Ille-et-Vilaine et du Morbihan, a ouvert le bal en publiant la première les résultats de ses élèves. Découvrez-les dès maintenant sur notre carte interactive.





Aix-Marseille, Caen, Besançon, Clermont-Ferrand et la Martinique publieront les résultats de leurs collégiens mardi 11 juillet, tandis que le reste des académies le fera le mercredi suivant, tout au long de la journée. L’année dernière avait marqué un taux de réussite record pour le diplôme avec 87,3% d’amissions. Sur les 815.000 candidats, 57% avaient obtenu une mention, dont 12,5% une mention très bien.