BREVET 2017 - Découvrez les sujets et les corrigés des épreuves de français et d'histoire-géographie

Extrait du corrigé :





1. GÉOGRAPHIE : les aires urbaines françaises. 20 pts.





1) Les informations se trouvent dans le premier paragraphe ; il faut en recopier les 2ème et 3ème phrases :





- « les villes occupent aujourd’hui (…) 119 000 km², contre 100 000 km² en 1999. »

- « Le rythme de la croissance urbaine est plus soutenu (= plus fort) qu’au cours des décennies précédentes, [il est] proche de celui des années 1950 et 1960 ».





2) L’information est fournie par la 2ème phrase du 2ème paragraphe : il est précisé que l’étalement urbain est le principal moteur de l’« urbanisation du territoire français », considéré globalement.





3) L’étalement urbain transforme « les formes et les paysages ». Des connaissances extérieures au texte sont ici attendues ; il fallait réutiliser l’exemple vu en classe. On pourra citer la disparition du paysage rural, au profit d’infrastructures de transport (routes, ligne de tramway), de zones commerciales, d’ensembles pavillonnaires ou de maisons individuelles. On pourra également avoir une vision critique d’un étalement parfois anarchique, qui augmente la circulation automobile (mouvements pendulaires), et donc la pollution de l’air.





4) L’espace périurbain est un espace mixte, entre l’agglomération (la ville-centre et sa banlieue) et l’espace rural. C’est ce que veut dire l’auteur en évoquant « un espace mélangeant villes et campagnes » : le périurbain amalgame villages ruraux préexistant, lotissements et maisons apparus à leur périphérie, routes, équipements collectifs (hôpitaux, aéroports), mais aussi des espaces agricoles et forestiers qui doivent être préservés pour garantir un développement durable.

