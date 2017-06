BREVET 2017 : Léo et sa confiture, héros méprisé de l'épreuve de maths

Les épreuves écrites du Brevet se déroulent jeudi et vendredi. Les mathématiques (2 heures) ont démarré à 13H30, suivies à 15H45 de la physique-chimie et/ou les sciences et vie de la Terre (SVT) et/ou technologie (1 heure). Vendredi se tiendront en matinée l'histoire et géographie et la première partie du français, puis la dictée et un travail d'écriture dans l'après-midi.