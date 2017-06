BREVET 2017 : découvrez les sujets et les corrigés de l'épreuve de mathématiques

L'épreuve de 2 heures, sept exercices, notée sur 50 points (coefficient 2), est redoutée par les uns. Et attendue par les autres. Les élèves de troisième se sont confrontés ce jeudi 29 juin aux mathématiques en ouverture de la session 2017 du DNB (diplome national du brevet), plus communément appelée Brevet des collèges. 833.000 candidats au total sont inscrits aux épreuves qui se sont poursuivies par les sciences (SVT ou Sciences physisuqes) puis, vendredi par l'Histoire géo et le français.





Le taux de réussite s'était élevé à 87,3% l'an dernier, avec des écarts prononcés en fonction de l'origine sociale des élèves. Les enfants de familles très favorisées (catégorie la plus aisée) avaient 96,7% de taux de réussite, contre 79,1% pour ceux issus de familles défavorisées (catégorie la moins aisée).