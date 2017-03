Réussite au bac : le lycée de votre enfant est-il performant ?

Un exemple : le lycée professionnel Newton à Clichy (Hauts-de-Seine) figure parmi les lycées performants (c'est-à-dire dont le taux de réussite est au-delà du taux espéré) avec des valeurs ajoutées de +7 en 2016, +17 en 2015 et +13 en 2014. Les clefs de la réussite ? "L'équipe pédagogique effectue un travail transversal pour proposer un programme cohérent aux élèves afin qu'ils trouvent un sens à leur formation. Car si on ne les intéresse pas, ça ne fonctionne pas. Et cela passe par du concret auquel les élèves peuvent se raccrocher. Les enseignants s'appuient ainsi sur ce qui a été réalisé en atelier pour introduire les matières plus théoriques. Par exemple, en cours de français, on les fait travailler sur la rédaction d'un CV ou d'une lettre de motivation notamment", explique à LCI son proviseur Christophe Bonnette.





Autre atout : "Valoriser les élèves et leur donner confiance en eux : on organise des entretiens individualisés à leur arrivée pour connaître leur motivation et leur projet. On planifie des sorties en ville dans les entreprises ou pour acheter les fournitures. C'est une façon de les aider à se projeter dans le milieu professionnel en leur montrant que les enseignants ne sont pas des censeurs mais sont là pour leur apporter leurs connaissances et leur expérience", insiste le chef d'établissement.