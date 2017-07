EN DIRECT - Brevet 2017 : découvrez les résultats de Besançon, Clermont-Ferrand et Caen

Ils sont 832.654 à avoir passé le brevet cette année. En plus du contrôle continu, les élèves de troisième ont eu à passer le 29 et 30 juin dernier des épreuves de mathématiques, de physique-chimie et sciences et vie de la Terre, de Français, d'histoire-géographie et d'éducation civique. Les résultats sont disponibles dès aujourd'hui pour les académies d'Aix-Marseille, de Besançon, de Caen, de Clermont-Ferrand, de Nice et de la Martinique. Ils seront dévoilés au fur et à mesure de la journée. Caen qui devait publier à midi l'a finalement fait à 10h. Besançon à l'inverse publiera cinq heures plus tard qu'initialement prévu, c'est-à-dire 15 heures. Quant à Clermont-Ferrand, ce devrait être à 14h, Nice à 15h, Aix-Marseille à 16h. La Martinique n'a pas communiqué d'horaire précis pour le moment. Suivez avec nous en direct leur publication et retrouvez tous les résultats sur notre carte interactive.