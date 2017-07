En direct - Brevet 2017 : la publication des résultats de l'académie de Poitiers décalée à 10h

Ce mercredi, les élèves de troisième connaîtront tous le fin mot à propos de leur admission au brevet. Depuis vendredi dernier, les académies publient au fur et à mesure les résultats. C'est maintenant au tour de celles de Versailles, Créteil, Paris, Rouen, Strasbourg, Nantes, Poitiers, Orléans-Tours, Grenoble, Lille, Bordeaux, Amiens, Dijon, Lyon, Toulouse, Limoges, Montpellier, Nancy-Metz, Reims, mais aussi de la Corse, de la Réunion et de la Guadeloupe d'en faire autant. L'académie de Poitiers, qui devait dévoiler la première ses résultats, à 8h, a décalé la publication à 10h. L'admission dépend des notes obtenues lors des épreuves, passées le 29 et 30 juin dernier, mais aussi du contrôle continu effectué tout au long de l'année.





