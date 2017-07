"Je devais travailler un peu plus que les autres" : Alexandre, réfugié syrien, obtient son bac avec la mention très bien

Rêver plus grand. Arrivé de Homs, ville de Syrie dévastée, il y a deux ans, à tout juste 16 ans et demi et sans parler un mot de français, Alexandre Samaan a suivi son année de terminale au lycée Marcelin-Berthelot à Toulouse. Cette année, le jeune homme fait partie des 96 bacheliers de l’académie à avoir décroché la mention très bien au baccalauréat scientifique. 17 en SVT, 18 en mathématiques, 19 en physiques… les notes donnent le tournis, mais elles sont le fruit d’une année de travail intense. "Je devais travailler un peu plus que les autres pour rattraper mon retard, pour mon français en tout cas", confie-t-il à nos confrères de France 3 Toulouse.