" Le régime de Vichy a toujours été très bon pour la santé" : voici les plus belles perles du Bac

"La calomnie se répand comme une traînée de poulpes"





"Par exemple, avant, on pensait que la Terre était ronde. Maintenant, on sait qu’elle est plate."





"Je pense avoir démontré dans mon exposé qu’à part les masochistes, on vit pour être heureux."





"Le bonheur est un sentiment d'heureusité. Chacun a la caricature de son heureusité, c'est personnel. L'heureusité est la clé du bonheur."





"N’oublions pas le proverbe : la parole est d’argent mais le silence endort."





"Des fois, je rencontre des textes où on peut lire des âneries comme ce connais-toi toi-même de je sais plus qui. Comme si on se connaissait pas. C’est comme si on vous demande votre nom et que vous ne savez pas. Ça risque de mal finir et de vous conduire au poste. Conclusion : il vaut mieux savoir qui on est."





"Après une visite à une expo d’art contemporain, j’ai changé ma perception de ma vie car j’ai compris que l’on pouvait gagner de l’argent avec n’importe quoi."





"Le langage ne se limite pas à la parole. Si on prend l’exemple du Gangnam Style, c’est une dance qui est très connue dans le monde mais dont personne ne comprend les paroles."