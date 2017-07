Brevet 2017 : les résultats pour l'académie d'Aix-Marseille

Ça y est, les résultats sont tombés. Après avoir passé leurs épreuves de mathématiques, physique-chimie, sciences et vie de la Terre, français, histoire-géographie et éducation civique le 29 et 30 juin dernier, les élèves de troisième de l'académie d'Aix-Marseille peuvent découvrir ce mardi les notes qui leur ont été attribuées. Les résultats, disponibles dès 16 heures, sont à consulter dès à présent sur notre carte interactive. Il vous suffit d'entrer le nom de l'élève que vous cherchez pour découvrir s'il a obtenu, ou non, son diplôme.





Les résultats des académies de Besançon, de Caen, de Clermont-Ferrand et de Nice ont déjà été publiés dans la journée. Le reste des résultats sera dévoilé mercredi. L’année dernière avait marqué un taux de réussite record pour le diplôme avec 87,3% d’amissions. Sur les 815.000 candidats, 57% avaient obtenu une mention, dont 12,5% une mention très bien.