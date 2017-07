Brevet 2017 : les résultats de l'académie de Créteil

Le cru 2017 vaudra-t-il celui de 2016 ? L'année dernière le taux de réussite global au brevet avait atteint les 87,3%. Tous les résultats ne sont pas encore tombés mais pour l'académie de Créteil, c'est le cas ! Pour rappel, cette académie couvre les départements de Seine-et-Marne, Seine-Saint-Denis et Val-de-Marne.





Vos copies de français, histoire-géo et éducation civique, maths, physique-chimie et SVT ont-elles été assez bonnes pour vous donner les points nécessaires à l'obtention du diplôme ? Découvrez-le grâce à notre carte interactive et son moteur de recherche. Si vous avez un total égal ou supérieur à 420 points, vous avez la mention "assez bien" ; à 490 points, la mention "bien" et à 560 points la mention "très bien".