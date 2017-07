Brevet 2017 : les résultats de l'académie de Limoges

Ils avaient passé leurs épreuves de maths, physique-chimie, SVT, français, histoire-géo et éducation civique les 29 et 30 juin derniers. Les résultats sont enfin tombés. L'académie de Limoges vient de les publier. Si une bonne partie des points avait déjà été attribuée par l'évaluation du "socle commun" (400 points sur 700) qui s'appuie sur le contrôle continu, certains candidats ont tout de même partagé leur stress sur les réseaux sociaux quant à l'approche des résultats.





Alors diplôme ou non ? Mention ou pas ? Pour le savoir, consultez notre carte interactive et son moteur de recherche. On espère que le cru 2017 sera meilleur que le précédent. L'année dernière, le brevet avait atteint un taux de réussite record : 87,3%. Sur les 815.000 candidats, 57% avaient obtenu une mention, dont 12,5% une mention très bien.