Brevet 2017 : les résultats de l'académie de Montpellier

Si vous résidez en Lozère, dans le Gard, l'Hérault, l'Aude ou encore les Pyrénées-orientales, vous êtes rattaché(e) à l'académie de Montpellier. Et cette dernière vient de publier les résultats du brevet. Avant de les consulter, un petit rappel sur l'attribution des mentions : "assez bien" pour un total égal ou supérieur à 420 ; "bien" pour un total égal ou supérieur à 490 ; "très bien" pour un total égal ou supérieur à 560 sur 700.





Pour savoir si vous avez votre diplôme et une mention, consultez notre carte interactive et son moteur de recherche. L’année dernière 87,3% des élèves avaient décroché leur brevet. Un taux de réussite record. Sur les 815.000 candidats, 57% avaient obtenu une mention, dont 12,5% une mention très bien. On souhaite un cru encore meilleur cette année.