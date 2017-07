Brevet 2017 : les résultats de l'académie de Nantes

L'académie de Nantes vient de publier les résultats du diplôme national du brevet. Cela concerne les cinq départements suivants : Loire-Atlantique, Mayenne, Sarthe, Maine-et-Loire et Vendée. Après avoir passé leurs épreuves de maths, physique-chimie, SVT, français, histoire-géo et éducation civique les 29 et 30 juin, les candidats vont enfin savoir s'ils ont validé ou non.





Si vous en faites partie (ou bien votre enfant), vous pouvez tout de suite découvrir vos résultats grâce à notre carte interactive et son moteur de recherche. Pour rappel, les mentions sont attribuées ainsi : "assez bien" pour un total égal ou supérieur à 420 ; "bien" pour un total égal ou supérieur à 490 ; "très bien" pour un total égal ou supérieur à 560 sur 700. L’année dernière 87,3% des élèves avaient décroché leur brevet. Un taux de réussite record. Sur les 815.000 candidats, 57% avaient obtenu une mention, dont 12,5% une mention très bien.