Brevet 2017 : les résultats de l'académie de Reims

Après avoir passé leurs épreuves les 29 et 30 juin derniers, les élèves de troisième de l'académie de Reims vont enfin savoir s'ils ont leur diplôme et une mention. Si sur les réseaux sociaux certains relativisent le poids du brevet, il reste le premier examen important de la scolarité des jeunes Français. Ils ont planché sur des épreuves de maths, physique-chimie, SVT, français, histoire-géo et éducation civique pour un nombre de points s'additionnant à celui du contrôle continu.





Ont-ils eu les 350 points (sur 700) nécessaires à l'obtention du diplôme ? Ont-ils eu plus et une mention ? Découvrez-le en consultant notre carte interactive et son moteur de recherche. Pour rappel, les mentions sont attribuées ainsi : "assez bien" pour un total égal ou supérieur à 420 ; "bien" pour un total égal ou supérieur à 490 ; "très bien" pour un total égal ou supérieur à 560 sur 700. L’année dernière 87,3% des élèves avaient décroché leur brevet. Un taux de réussite record. Sur les 815.000 candidats, 57% avaient obtenu une mention, dont 12,5% une mention très bien.