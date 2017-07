Brevet 2017 : les résultats de l'académie de Rouen

Diplôme ou non ? Mention ou pas ? L'attente se termine maintenant pour les candidats au brevet de l'académie de Rouen. Après avoir passé des épreuves de maths, physique-chimie, SVT, français, histoire-géo et éducation civique, ils vont enfin connaître leur nombre de points et s'ils ont validé ou non. Pour rappel, les mentions sont attribuées ainsi : "assez bien" pour un total égal ou supérieur à 420 ; "bien" pour un total égal ou supérieur à 490 ; "très bien" pour un total égal ou supérieur à 560 sur 700.





Découvrez dès à présent vos résultats grâce à notre carte interactive et notre moteur de recherche. L’année dernière 87,3% des élèves avaient décroché leur brevet. Un taux de réussite record. Sur les 815.000 candidats, 57% avaient obtenu une mention, dont 12,5% une mention très bien.