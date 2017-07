Brevet 2017 : les résultats de l'académie de Strasbourg

Après avoir passé leurs épreuves de maths, physique-chimie, SVT, français, histoire-géo et éducation civique les 29 et 30 juin derniers, les élèves de troisième vont enfin savoir s'ils ont réussi l'examen. Pour rappel, le brevet est noté sur 700 points. A 350 points, on obtient le diplôme ; à 420 et plus on a la mention "assez bien" ; à 490 et plus on a la mention "bien" et à 560 et plus "très bien".





Pour savoir si vous avez votre brevet et une mention, cliquez ici pour accéder à ntore carte interactive et son moteur de recherche. L’année dernière 87,3% des élèves avaient décroché leur brevet. Un taux de réussite record. Sur les 815.000 candidats, 57% avaient obtenu une mention, dont 12,5% une mention très bien.