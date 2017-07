Brevet 2017 : les résultats pour l'académie de Clermont-Ferrand

Les collégiens en classe de troisième passaient le 29 et 30 juin dernier le premier diplôme de leur scolarité : le brevet. En deux jours d'épreuves, ils ont planché sur les mathématiques, la physique-chimie, la SVT, le français, l'histoire-géographie et l'éducation civique. Autant d'examens qui viennent compléter les notes obtenues tout au long de l'année avec le contrôle continu pour l'obtention du diplôme. Dès à présent, les élèves peuvent couper court au suspense et découvrir leurs résultats sur notre carte interactive.





Besançon, Nice, Aix-Marseille et la Martinique doivent encore publier leurs résultats ce mardi. Le reste des académies le fera mercredi. L’année dernière 87,3% des élèves avaient décroché leur brevet. Un taux de réussite record. Sur les 815.000 candidats, 57% avaient obtenu une mention, dont 12,5% une mention très bien.