Résultats bac 2017 : ils sont déjà tombés dans plusieurs académies, suivez en direct les résultats académie par académie et filière par filière

C'est enfin le grand moment. Les résultats du bac sont publiés ce mercredi 5 juillet dans la plupart des académies. Si les résultats de Guyane et Mayotte sont déjà connus, en métropole, c'est l'académie d'Orléans Tours qui a ouvert le bal en donnant les siens dès 8h (un peu en avance). L'académie de Lyon a suivi vers 8h30. Les franciliens seront, eux, fixés à 10h.





Pour accéder à tout moment à l'ensemble de ces résultats, il vous suffit de cliquer dans notre carte interactive, de sélectionner votre académie et votre bac (général, technologique ou bac pro) puis d'indiquer le nom recherché et la filière du bac.





>>> Pour consulter tous les résultats du bac, cliquez ici <<<





Vous pouvez également vous rendre sur le site de votre académie avec votre nom et un identifiant qui vous a été fourni.

Dernière solution pour obtenir les résultats : vous rendre dans votre centre d'examen ou votre lycée. Les résultats sont affichés en même temps qu'ils sont mis en ligne.





