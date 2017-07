Brevet 2017 : les résultats pour l'académie de Caen

Avant même l'académie de Besançon, celle de Caen a dévoilé les résultats du brevet. Les élèves de troisième des établissements du Calvados, de la Manche, de l'Orne... et de Saint-Pierre-et-Miquelon avaient passé leurs épreuves de mathématiques, physique-chimie, SVT, français, histoire-géographie et éducation civique le 29 et 30 juin dernier. Ils peuvent dès maintenant découvrir leurs résultats sur notre carte interactive.





À 14h, l'académie de Clermont-Ferrand publiera ses résultats. Ce sera ensuite au tour de Nice (15h) et d'Aix-Marseille (16h). La Martinique n'a pour le moment pas communiqué d'horaires. L’année dernière 87,3% des élèves avaient décroché leur brevet. Un taux de réussite record. Sur les 815.000 candidats, 57% avaient obtenu une mention, dont 12,5% une mention très bien.