Résultats du bac 2017 : attention aux arnaques des sites payants

Pour connaitre les résultats du bac avant tout le monde, donnez votre numéro de portable. Un SMS vous sera envoyé… contre la modique somme de 3,99 euros. Cette annonce est bien réelle. Elle n'a pourtant aucun intéret. Elle promet simplement aux élèves et aux parents des bacheliers d’obtenir les résultats du bac… en même temps que tout le monde sur internet. Ni avant, ni après.





Depuis plusieurs années, des sites ont trouvé le bon filon en faisant payer leurs résultats, promettant en échange un service d'envoi (via SMS ou mail). Un appel surtaxé (3 euros) puis un code est censé vous ouvrir l’accès à tous les résultats. Attention, ceux-ci ne sont pas donnés avant les autres.





Le ministère de l’éducation nationale est tenu de fournir les résultats via les sites des académies ou les sites privés qui en font la demande. C’est le cas de LCI et de notre partenaire Studyrama grâce auquel nous publions ce mercredi les résultats académie par académie dès 8 heures et jusqu’à 15h pour les académies d’Outre Mer.