Résultats du bac 2017 : avoir une mention peut vous rapporter des euros

GROS SOUS - Plus que quelques heures pour les 720.000 candidats au bac avant que le couperet ne tombe : admis ou recalé, vous serez fixé ce mercredi à partir de 8h30. Et pour ceux qui obtiendront une mention, réjouissez-vous, vous allez en plus gagner de l'argent. Entre les banques, les mairies, les bourses... LCI fait le point sur les offres du cru 2017.