Résultats du Bac 2017 : que faire après un bac L ?

► Études de lettres ou de langues

Selon les chiffres, la plupart des élèves de terminale L optent pour des licences de lettres ou de langues. Sans vous préparer à un métier en particulier, ces orientations permettent de continuer vos études avant de vous spécialiser à la fin de ces trois années. Un bon moyen de gagner du temps et donc de calmer vos parents. Mais aussi d'élargir votre culture générale, ce qui pourra vous servir dans certains corps de métier.

► Communication et marketing

Les études de communication ont le mérite d'être un peu plus concrètes. Généralistes lors des premières années, que ce soit en licence info-com ou en école, elles se spécialisent généralement à partir du master. Mieux vaut donc économiser jusqu'à cette étape plutôt que de commencer dans le privé où les frais de scolarité son élevés. Par contre, ce n'est pas forcément le secteur qui embauche le plus.