Résultats du bac 2017 : quelles solutions s'offrent à vous faire si vous l’avez raté ?

La première option est bien évidemment de repiquer. Vous aborderez ainsi votre année de terminale et l’examen de manière plus solide et plus tranquille. Cela vous facilitera l’accès à l’enseignement supérieur. Mais il faut que vous en ayez envie. Un échec ce n’est pas grave mais il ne faut pas s’acharner si ce n’est pas une voie qui vous correspond.





Et si vous décidez de le repasser plus tard, sachez que c’est possible. Les lycées dérogatoires vous aident à le faire. Si vous souhaitez réintégrer un CAP ou un bac pro, le réseau des écoles de la deuxième chance vous y prépare.