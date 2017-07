Brevet : le taux de réussite (89%) en hausse par rapport à l’an dernier

Plus d'un quart (26,1%) des 720.000 candidats reçus avec la mention très bien, 23,1% avec la mention bien, 21,2% avec la mention assez bien et 18,6% sans mention. Soit un taux de réussite global de 89%. Les résultats provisoires du brevet des collèges fournis jeudi par l'Education nationale sont en progression par rapport à l'an dernier : c'est 1,7 point de plus qu'en 2016.