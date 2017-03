A Besançon, un anesthésiste empoisonneur ?

TERRORISME





Un policier tunisien a été tué et un autre blessé dans une "attaque terroriste" nocturne contre une patrouille à Kebili, dans le sud de la Tunisie. Parmi les quatre jihadistes présumés à l'origine de cette attaque, deux ont été abattus et un troisième, grièvement blessé, a été hospitalisé. Le dernier est en fuite et des opérations de ratissage sont en cours.