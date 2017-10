Abdeslam transféré en hélicoptère de sa prison jusqu'à son lieu de procès en Belgique ? Il est trop tôt pour le dire

Sauf que, si les interrogations autour de la sécurité du détenu le plus célèbre de France existent bel et bien, les autorités belges et françaises ne se sont pas mises d'accord sur les modalités de son transfert. En effet, selon des sources pénitentiaires et judiciaires, contrairement à ce que le parquet fédéral belge a indiqué aux médias belges, aucune décision n’a été à ce jour prise concernant la présence ou non de Salah Abdeslam à son procès en Belgique.





Par ailleurs, et toujours selon nos informations, les autorités judiciaires belges n’ont pas encore communiqué les dates précises du procès à leurs homologues françaises. Ces dernières se voient donc dans l’impossibilité, pour l’instant, de prendre une décision et organiser les modalités du transfert qui doit être le plus sécurisé possible.