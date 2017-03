Accident de bus de Jenifer : annoncé mort, le footballeur Youcef Touati se trouve "dans un coma profond" selon sa famille

"Aujourd'hui, la situation ne nous permet pas de vous en dire davantage. Mais nous sommes, jour et nuit, à ses côtés. Tant qu'il y a de l'espoir, en tant que parents, pour Youcef et pour tous ceux qui l'aiment, nous nous devons d'y croire", écrivent Youssef et Sandrine Touati dans un communiqué publié sur le site du Red Star jeudi. "Par respect pour cet amour, nous souhaitons appeler chacun à la réserve et à la prudence pour nous laisser le temps nécessaire, pour laisser surtout à Youcef le temps nécessaire afin de gagner cette dure bataille - avec le soutien du corps médical", ajoutent-ils.