Accident de bus sur l'A1 : 9 blessés dont 2 graves

Un accident a eu lieu sur l'autoroute A1, ce jeudi 19 janvier, faisant neuf blessés dont deux sont dans un état grave, mais leur pronostic n'est plus engagé. Il s'agit d'un Français et d'un Anglais. Le bus en question transportait des passagers anglais, chinois et français. Il a heurté un pylône au niveau d'un tunnel, sous l'aéroport Roissy-Charles-De Gaulle, sans que l'on en sache encore la raison.





L'accident s'est produit vers 9h, ce jeudi matin. Deux unités du Smur sont intervenues et une voie de circulation a été fermée. Les 21 autres passagers ainsi que le chauffeur du bus ont été mis à l'abri dans un autre bus qui circulait juste derrière. Ils sont indemnes. Un centre d’accueil organisé par la sécurité civile a été mis en place sur la commune de Roissy.