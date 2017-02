Accident de car à Rochefort : un an après, la Charente-Maritime pleure toujours ses 6 adolescents

Le 11 février, l'autocar assurant la liaison entre l'île d'Oléron et la commune de Surgères, à environ 25 km de Rochefort, croise vers 07h15 la route d'un camion-benne de la société de BTP Eiffage. Pour une raison encore indéterminée, le camion de 13 tonnes circule avec sa ridelle latérale (paroi métallique maintenant en place le chargement) ouverte à 90 degrés. Il fait encore nuit, il pleut et le chauffeur du car n'aurait aperçu qu'au dernier moment la ridelle ouverte : le choc fait exploser son pare-brise, stoppant l'autocar qui poursuit malgré tout sa course sous l'effet de l'inertie. Le montant de la benne cisaille littéralement le car dans sa longueur, tuant six des quinze adolescents qui se trouvaient à bord, cinq lycéens et un collégien.





La douleur est encore vive, chez les familles, qui sont pour la plupart incapables de faire face aux suites de l’accident. "Nous avons adressé des offres d'indemnisation à chacune d'entre elles, mais nous n'avons eu qu'un seul retour, de la part d'un avocat, pour nous dire que c'était encore trop tôt pour elles", résume Bertrand Lotte, le directeur des règlements de l'assureur d'Eiffage, SMA BTP. Les avocats des familles ont tous refusé de s'exprimer. "Mes clients tiennent à leur sérénité, alors que celle-ci est de plus en plus fragile à l'approche du 11 février", a tout juste lâché Me Céline Tixier. "Mais ils ne cherchent pas un bouc émissaire. Ils veulent connaître toutes les responsabilités", souligne-t-elle.